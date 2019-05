Accendono un falò vicino al deposito di munizioni, esplode tutto: un soldato morto e 4 feriti

LEGGI ANCHE

Hanno acceso un falò vicino al deposito di munizioni. Un soldato è morto e quattro sono rimasti feriti in seguito a un'esplosione verificatasi ieri in un poligono militare della regione russa di Sverdlovsk, nella zona degli Urali.A rispotare la notizia è lìagenzia Tass citando il Distretto militare centrale della Federazione russa. Secondo i dati preliminari, i soldati, «violando le norme di sicurezza, avevano acceso un falò, che ha provocato l'esplosione delle munizioni».L'onda d'urto potentissima ha investito in pieno i militari, uno di loro è morto mentre alti quattro sono rimasti gravemente feriti.