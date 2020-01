Due soldati americani trovati morti in base Usa di Spangdahlem, in Germania: è mistero

Giallo alla base aerea militare Usa di Spangdahlem, in Germania, dove ​due soldati americani sono stati trovati morti. Il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto giovedì scorso, all'alba, secondo quanto riporta su internet la stessa base. Le cause del decesso dei due militari, entrambi di 20 anni, non sono ancora chiare e c'è una indagine sul caso. I due giovani si trovavano nel dormitorio della caserma, dove sono stati soccorsi mentre erano già in stato di incoscienza.

