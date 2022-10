Sniffer nucleare, Inghilterra invia aereo per rilevare radiottività nel Mar Nero

Aerei da combattimento della Royal Air Force, l'aeronautica militare del Regno Unito, hanno scortato un Boeing RC-135 sul Mar Nero. Si tratta di un aereo spia in grado di rilevare la radiottività, chiamato anche "sniffer nucleare". Un segnale che può far pensare come il governo inglese sia preoccupato che Vladimir Putin possa far esplodere una bomba atomica.

Bomba nucleare Putin, timori intelligence per test nel Mar Nero: ministro Difesa inglese vola negli Usa per vertice di emergenza

Lo "sniffer di armi nucleari"

Due Typoon della RAF sono stati fatti decollare per scortare il Boeing RC-135, prima di girare bruscamente su se stessi e tornare nel territorio amico della Nato. L'RC-135W "assorbe" i segnali nemici ed è anche noto come "sniffer di armi nucleari" per la sua capacità di testare l'atmosfera per la prova della radioattività.

No, it has nothing to do with the "Upside Down", but we have never before tracked such a situation over the Black Sea#NATO #Russia #Ukraine #RussianUkrainewar #UkraineWar https://t.co/lOWwhi3wAA — Itamilradar (@ItaMilRadar) October 18, 2022

I jet quadrimotore, chiamati Rivet Joints, sono usati dalla Gran Bretagna per condurre la sorveglianza elettronica sui bersagli nemici monitorando i segnali dei radar e di altri sistemi. La corsa di routine è decollata da una base aerea in Romania ed è arrivata a poche miglia dalla costa della Crimea controllata dai russi oggi, secondo le immagini condivise online. Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato: "I jet veloci del Regno Unito accompagnano spesso gli aerei della RAF sia per scopi di addestramento che operativi, questa attività viene regolarmente rivista. Questi voli sono condotti nello spazio aereo internazionale".

I timori di un test nucleare

Arriva tra i timori accresciuti che lo Zar potrebbe usare il Mar Nero come ground zero per un attacco nucleare . Putin potrebbe scegliere di lanciare un dispositivo a basso rendimento sul Mar Nero o di testare un drone Poseidon al largo delle coste statunitensi, avvertono gli esperti.