Snake Island, liberati i soldati eroi dell'isola dei serpenti che avevano urlato «vaffa» alla nave russa che li attaccava

President Zelensky will honor the 13 border guards killed on Zmiinyi Island (aka Snake Island - Small island of Ukraine) after refusing to surrender to a Russian warship.

“Russian warship, go f*ck yourself”(LISTEN)😢#RussiaInvadedUkraine #russianinvasion #Ukraine #Russia #NATO pic.twitter.com/TXTV6w5zXi

— Dave Techz (@techz_dave) February 25, 2022