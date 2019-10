Siria, patto Putin-Erdogan: pattuglie congiunte fino a 10 km oltre confine turco

Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio siriano oltre il confine turco, a est e ovest dell'area in cui è stata condotta l'operazione turca nel nord della Siria. È esclusa Qamishli, principale centro curdo nell'area. Lo indica il memorandum d'intesa siglato a Sochi dai presidenti dei due Paesi, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin.

«È importante che delle azioni delle forze armate turche non si approfittino i membri di organizzazioni terroristiche, compresa l'Isis, i cui guerriglieri vengono tenuti prigionieri presso le formazioni armate curde e cercano di liberarsi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo l'incontro a Sochi con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. E ancora: I «terroristi non devono trarre vantaggio» dall'operazione turca nel nord della Siria. «Il Paese deve essere liberato dalla presenza illegale straniera».



«Come Turchia - ha aggiunto Erdogan - continueremo a lavorare duramente per rispondere alle preoccupazioni dei nostri amici russi sulla situazione nel nord della Siria, La nostra operazione Fonte di pace è condotta per eliminare i terroristi dalla regione, non vogliamo il territorio di nessun altro Paese».

Ultimo aggiornamento: 19:43

