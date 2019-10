Siria, Erdogan: «Liberati 1.000 km/q, ci manderemo 1 milione di rifugiati»

nel corso di un intervento a Baku, in Azerbaijan. Erdogan, riporta l'agenzia di stampa Anadolù, ha ribadito che l'operazione andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi.

275 mila curdi sfollati nel nord-est. L'offensiva militare turca in corso nel nord-est della Siria ha provocato finora oltre 275.000 sfollati. Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione autonoma del Rojava. Secondo una nota, tra gli sfollati vi sono 70.000 minori, costretti a lasciare diverse aree delle province settentrionali di Hasakeh e Raqqa a seguito della campagna militare turca iniziata il 9 ottobre contro le zone controllate dai curdi in Siria settentrionale e nord-orientale. Molti sfollati dormono per le strade o nelle scuole a causa della mancanza di assistenza umanitaria visto che la maggior parte delle organizzazioni internazionali ha interrotto le proprie attività in questa regione. Le autorità del Rojava fanno appello alle Nazioni Unite, alla Lega Araba e all'Unione europea perché intervengano immediatamente per fornire assistenza medica e supporto logistico per prevenire l'inasprimento della crisi umanitaria.