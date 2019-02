Siria, Francia e Gran Bretagna rifiutano di restare dopo il ritiro Usa

Francia e Gran Bretagna hanno respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di colmare il vuoto lasciato dalle truppe Usa in Siria dopo il loro ritiro, a meno che il tycoon non riveda almeno parzialmente la sua decisione. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti Usa e stranieri. I due alleati europei, gli unici con truppe sul terreno nella coalizione anti-Isis, sarebbero preoccupati anche dal fatto che finora gli Usa non sono riusciti a fare un accordo con la Turchia perchè non attacchi i miliziani curdi.





L'AMMINISTRAZIONE TRUMP

Una delle principali richieste fatte dall'amministrazione Trump ai suoi alleati europei, compresa la Germania, che non ha truppe in Siria, è quella di formare una forza di monitoraggio per pattugliare una 'safe zonè larga una trentina di km sul lato siriano del confine che separa i turchi dai curdo-siriani. Il ministro della difesa turco Hulusi Akar e il suo capo di stato maggiore voleranno a Washington per discutere di Siria e altre questioni regionali con il capo del Pentagono ad interim Patrick Shanahan. Le forze democratiche siriane (Sdf) hanno chiesto ai Paesi occidentali di mantenere una forza sino a 1500 uomini nel nordest della Siria per coordinare il supporto aereo e sostenere i suoi sforzi di tenere a bada gli avversari. Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian, riferisce il Wp, ha detto la scorsa settimana che è stato disorientato dalla politica di Trump mentre martedì il suo collega britannico Jeremy Hunt ha dichiarato che «non c'è alcuna prospettiva di forze britanniche che rimpiazzino gli americani in Siria».

Ultimo aggiornamento: 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA