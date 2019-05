Siria, esplosioni a Damasco: colpiti i proiettili provenienti dai «territori occupati»

Diverse esplosioni sono state udite a Damasco, la capitale della Siria, quando le difese aeree siriane hanno colpito proiettili provenienti dai «territori occupati», termine usato di norma per indicare Israele e i Territori. Lo riporta il sito di Haaretz precisando che al momento non ci sono conferme in Israele. La tv siriana ha mostrato delle immagini in cui qualche fonte ha detto di riconoscere aerei da guerra israeliani all'attacco.

#Siria🇸🇾 Sistema di Difesa aerea siriano rileva e neutralizza sulla capitale #Damasco diversi bersagli ostili provenienti dalla direzione del Golan siriano occupato dal regime israeliano #terrorismo #SiriaRinasce pic.twitter.com/7oahHpuAzr — Naman Tarcha (@NamanTarcha) 17 maggio 2019

