Siria, attentato dell'Isis: bomba uccide il generale russo Vyachelsav Gladich, il più alto ufficiale schierato da Mosca

Escalation nella guerra a bassa intensità nelle zone contese tra Siria e Iraq. Il generale russo Vyachelsav Gladich è morto e altri due militari sono rimasti feriti a causa dell'esplosione di una bomba al passaggio di un convoglio nella zona di Deir Ezzor, in Siria, nel medio corso dell'Eufrate. Lo riportano i media russi. Fonti locali attribuiscono l'attentato all'Isis, che nella zona non ha mai cessato le ostilità. Si tratta del più alto ufficiale russo ucciso nel teatro siriano.

Breaking. #Russia|n Major General Gladkikh was killed today by an #ISIS mine/IED in #DeirEzzor desert. He's the highest ranking officer killed to date in #Syria. https://t.co/BLKgATOE56 pic.twitter.com/bgLITOW3xV

