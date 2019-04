Siria, arco Palmira a Ginevra per conferenza protezione beni culturali

Una copia dell'Arco monumentale di Palmira in Siria, una delle più importanti città del mondo antico e parzialmente distrutta dallo Stato islamico, è stata inaugurata a Ginevra nella Piazza delle Nazioni in occasione della Conferenza internazionale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato che si terrà il 25 e 26 aprile. La replica installata a Ginevra, che sarà visibile fino al 27 aprile, è grande la metà dell'originale ed è già stata esposta a Londra, negli USA, a Firenze e negli Emirati arabi uniti. È stata realizzata con marmo egizio da un istituto archeologico britannico. Il rappresentante dell'ONU Abdulaziz Almuzaini ha ricordato oggi l'importanza della Conferenza internazionale e del simbolo che l'Arco di Palmira rappresenta. Le distruzioni dei beni culturali in caso di guerra sono spesso deliberate, quasi a voler cancellare la memoria di un popolo, ha aggiunto il sindaco di Ginevra. L'Arco monumentale di Palmira venne eretto durante il periodo di massimo splendore della città, durante il regno di Settimio Severo (193-211). Il monumento simbolo della città antica venne distrutto con l'esplosivo da miliziani jihadisti dello Stato islamico il 5 ottobre 2015.

