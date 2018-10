I due candidati vanno al ballottaggio: il sindaco viene eletto con "testa o croce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il popolo è equamente diviso in due su una scelta la meglio va alla monetina, che con il suo “” permette di individuare in breve tempo la soluzione del problema. Così, in una piccola comunità deldi 364 anime, Tibillo, il sindaco è stato scelto proprio in questo modo.Protagonisti di questo episodio sono stati Wilbert Estrada, del partito Azione popolare (a cui è toccata la "croce" della moneta) e il cugino Javier Gallegos, del Movimento regionale opere per la modernità (a cui è andata la testa). Le urne avevano decretato il loro risultato perfettamente uguale: 102 voti ciascuno. Dunque, come concludere la vicenda? La scelta è caduta proprio sulla monetina. L’arbitro di questa sfida è stato il Jurado nacional de elecciones, che ha come compito quello di seguire la legalità del procedimento elettorale. È toccato a lui far cadere la monetina e dichiarare vincitore uno dei due cugini. Wilbert, appunto.