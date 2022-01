Texas, uomo armato si barrica con 4 ostaggi in una sinagoga: «Sono il fratello di Aafia Siddiqui (Lady Al Qaida), se entrate moriranno tutti»

Momenti di paura a Colleyville, in Texas, dove 4 persone sono state sequestrate in sinagoga da un uomo che dice di essere Muhammad Siddiqui, fratello della terrorista pachistana Aafia Siddiqui (Lady Al Qaida): «Se entrate morirano tutti». Il sequestratore nella sinagoga di Colleyville, in Texas, avrebbe in ostaggio il rabbino e altre tre persone: chiede il rilascio della sorella, ristretta in carcere negli Usa con una condanna a 86 anni di prigione. Lo riportano i media americani. «Se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio, vi dico che moriranno tutti», ha ripetuto il sequestratore secondo quanto riportato dai media.

Il sequestro in diretta Facebook: «Io morirò»

«Io morirò». È quanto ha urlato più volte l'uomo che oggi ha preso in ostaggio il rabbino ed altre persone in una sinagoga dell'area tra Dallas e Fort Worth in Texas. Nel momento dell'attacco, la sinagoga stava trasmettendo in streaming su Facebook le funzioni del sabato. «Io morirò, non piangete per me» si è sentito ripetere l'uomo prima che venisse bloccata la diretta.

La sorella è in carcere per terrorismo

Il sequestratore della sinagoga di Colleyville in Texas afferma di essere armato e dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui. Lo riporta Abc citando alcune fonti. La pachistana Siddiqui è considerata una terrorista ed è in carcere con l'accusa di aver cercato di uccidere soldati americani e agenti dell'Fbi durante l'interrogatorio dopo il suo arresto nel 2008 nella provincia afghana di Ghanzi. La donna sarebbe legata ad Al Qaida.

Aaifa Siddiqui ha studiato negli Stati Uniti al Mit: arrestata nel 2008 in Afghanistan, è stata condannata a 86 anni di carcere. Quando fu arrestata aveva con sé documenti su come produrre armi chimiche e su come trasformare l'Ebola in arma.