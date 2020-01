Sigarette gettate dal finestrino: in Australia si rischiano 11mila dollari di multa

Si preannunciano tempi duri per i lanciatori di mozziconi di sigarette dal finestrino dell'auto o dalla moto in corsa. Almeno in Australia dove, nel Nuovo Galles del Sud, un'ordinanza, voluta dal Governo di quella regione martoriata dalle fiamme, entrata in vigore oggi, prevede la decurtazione dei punti dalla patente e super multe che possono arrivare a toccare la cifra record di 11mila dollari. La nuova regola, stando a quanto riportato dal canale ufficiale del New South Wales, riguarda chiunque, all'interno della vettura, si renda responsabile del gesto.

Quindi, conducenti e passeggeri, sono vivamente invitati ad evitare lanci inutili e potenzialente molto pericolosi per l'ambiente. L'iniziativa, già discussa nei mesi scorsi dalle autorità competenti, è stata accolta con favore da larga parte della popolazione e dal corpo dei vigili del fuoco. Questi ultimi, ancora impegnati nelle operazioni di soccorso a seguito dei devastanti roghi che da settimane hanno interessato la regione, attraverso il presidente dell'associazione dei vigili, Brian McDonough, hanno tenuto a far sapere quanto, quel gesto che può apparire soltanto maleducato, metta a rischio la sicurezza di chiunque si adoperi nelle operazioni antincendio.



Così, da oggi, chi sarà sorpreso a gettare mozziconi di sigarette lungo le strade, oltre all'alleggerimento dei punti personali della patente, subirà anche quello, ben più pesante, in caso si verifichi nel periodo di divieto totale di fuoco, del portafogli. I trasgressori, inoltre, potranno essere segnalati anche da chi dovesse essere testimone del gesto. Un numero di telefono, appositamente creato, e un sito, quello del NSW Rural Fire Service, saranno a disposizione per la denuncia delle violazioni.

