Sigarette elettroniche, San Francisco potrebbe essere la prima città a vietarle

San Francisco potrebbe vietare presto la vendita delle sigarette elettroniche, almeno fino a quando le autorità federali non completeranno le valutazioni in corso e rilasceranno delle linee guida. Se la misura dovesse passare, San Francisco diventerebbe la prima città americana a vietare le e-cigarettes, pur essendo la sede di Juul, il marchio di sigarette elettroniche che sta spopolando fra i più giovani. Il portavoce di Jull, Ted Kwong, critica la proposta: «Vietare le sigarette elettroniche per gli adulti a San Francisco non affronta in modo efficace l'uso fra coloro che sono minorenni e lascia come alternativa per gli adulti solo le sigarette tradizionali». © RIPRODUZIONE RISERVATA