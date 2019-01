Shutdown, intesa Trump-Congresso per fine blocco attività governative

Ultimo aggiornamento: 20:07

Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo "shutdown", come viene definito il blocco parziale delle attività che dipendono dall'esecutivo determinato dalla mancata approvazione della legge di bilancio con il rifinanziamento di una parte delle amministrazioni federali. La paralisi rischiava di lasciare 800mila dipendenti federali senza stipendio per il secondo mese consecutivo. Lo riportano i media Usa citando fonti della Casa Bianca e di Capitol Hill e spiegando come nel frattempo andranno avanti i negoziati sulla proposta di finanziare il muro col Messico. Questo shutdown, lungo 35 giorni, è stato il più lungo della storia americana.Tra gli americani intanto monta lo scontento verso Trump per lo shutdown. Secondo un nuovo sondaggio di Washington Post-Abc News diffuso poco prima dell'intesa, il 58% degli americani è insoddisfatto dal presidente. Si tratta del 5% in più di tre mesi fa. Il campione considera lui e i parlamentari repubblicani responsabili dello shutdown più di quanto non lo siano i democratici. Oltre un americano su cinque si è detto personalmente colpito dalla paralisi parziale del governo federale, la più lunga della storia Usa.