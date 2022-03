Shoigu, il ministro russo riappare in una call con Putin. Ma le immagini non convincono: «È un video in loop»

Sergei Shoigu riappare in pubblico. Il ministro della Difesa russo, fedelissimo di Vladimir Putin, torna a farsi vedere in una videochiamata dello "zar" con i membri del consiglio di Sicurezza. Nelle immagini diffuse dall'agenzia di stato Ria Novosti, si vede il presidente russo seduto a una scrivania e, di fronte a lui, uno schermo con diverse persone collegate. Shoigu, nello specifico, appare nel riquadro in alto a sinistra. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci su una presunta rottura fra Putin e il ministro, che per circa due settimane non ha fatto nessuna apparizione pubblica.

APPROFONDIMENTI MONDO Ma il video non convince IL CASO Il ministro russo sparito da 12 giorni IL CASO Così si sfalda il cerchio magico dello Zar IL CASO Putin, golpe dei servizi segreti russi «sempre più... IL CASO Putin, incubo traditori: scattano purghe e arresti....

Sergei Shoigu, il ministro russo sparito da 12 giorni per «problemi cardiaci». Ma è giallo: «Putin non si fida più di lui»

Shoigu, il ministro della Difesa russo riappare in una call con Putin

In risposta a queste voci, forse, il Cremlino ha diffuso le immagini di questa riunione virtuale. Ma in molti restano sospettosi. Il riquadro di Shoigu - a detta di numerosi osservatori occidentali - appare diverso dagli altri: le immagini sembrano meno fluide (rispetto agli altri riquadri) e a un certo punto l'inquadratura sembra sposarsi in maniera innaturale. Altri sostengono addirittura che Shoigu non fosse realmente collegato con quella riunione e che le immagini appartengano a un video registrato e poi ritrasmesso in "loop". A prescindere dalla veridicità di queste affermazioni, è innegabile che un'assenza così prolungata dagli schermi del ministro della Difesa, con il paese in guerra, risulti quantomeno insolita.

L'entourage di Shoigu, nel motivare le poche apparizioni pubbliche del ministro, in precedenza aveva parlato di generici «problemi cardiaci». Il Cremlino, in altre dichiarazioni, ha spiegato che il ministro era troppo impegnato nel seguire le operazioni in Ucraina per andare in tv. Eppure la sua presenza al fianco di Putin, prima di questo periodo di stop, non era mai venuta a mancare. Oggi il ritorno, con tutti i (legittimi) sospetti di chi guarda da fuori.