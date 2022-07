Shinzo Abe, morto l'ex premier del Giappone vittima di un attentato. Arrestato ex militare

Shinzo Abe è morto. L'ex premier del Giappone era stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Abe, caduto a terra sanguinante e privo di sensi, da subito non aveva mostrato segnali vitali.

«Secondo un alto funzionario dell'LDP (Partito Liberal Democratico), l'ex primo ministro è morto in un ospedale della città di Kashihara dove stava ricevendo cure mediche. Aveva 67 anni», ha detto NHK. «Due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica», ha spiegato alla tv nazionale il responsabile del Pronto soccorso dove Shinzo è stato ricoverato dopo l'attentato.

L'attentato

L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia). La televisione pubblica Nhk ha spiegato che l'attentatore è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato a Shinso da dietro mentre l'ex premier stava pronunciando il suo discorso. Il primo colpo che l'assalitore ha sparato, un minuto dopo l'inizio del discorso, non sembra aver colpito nessuno. Dopo il secondo, Abe si è accasciato al suolo. L'uomo arrestato è un ex militare delle Forze di autodifesa, cha ha servito per circa tre anni nella Marina.

La confessione

L’attentatore ha già parlato con la polizia – riferiscono le autorità giapponesi alle tv locali e alle agenzie – affermando «di non avere sparato all'ex premier per motivi politici». Yamagami lo ha dichiarato alla polizia della prefettura di Nara, vicino a Osaka, subito dopo l’arresto. «Non è un rancore contro le convinzioni politiche dell'ex primo ministro Shinzo Abe», ha detto l'uomo, citato dall'agenzia Kyodo. Altre fonti citano ancora stralci dell’interrogatorio dell’attentatore: «Non per credo politico», ma perché «insoddisfatto» dalle politiche di Shizo Abe

Draghi: «Italia sconvolta»

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L'Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L'Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all'intero popolo giapponese». Lo fa sapere Palazzo Chigi

Berlusconi: «Vicino alla sua famiglia»

«Sono sconvolto per l'attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento difficile, e che io considero mio amico. Grazie a lui i rapporti tra i nostri Paesi sono assolutamente migliorati. Sono vicino alla sua famiglia». Lo scrive su twitter il leader di Fi Silvio Berlusconi.

Usa: «Siamo scioccati»

L'ambasciatore Usa a Tokyo Rahm Emanuel ha affermato di essere «rattristato e scioccato» per l'attacco contro l'ex primo ministro giapponese. «Siamo tutti rattristati e scioccati dalla vicenda dell'ex premier Shinzo Abe. Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Usa. Il governo degli Stati Uniti e il popolo americano stanno pregando per la vita di Abe -san, la sua famiglia e il popolo giapponese», ha rimarcato Emanuel in una dichiarazione.

Sanchez: «Attacco vigliacco»

«Sono scioccato per la sparatoria contro l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. A lui e alla sua famiglia i nostri migliori auguri e la nostra più decisa condanna di questo attacco vigliacco». Lo scrive il premier spagnolo, Pedro Sánchez, su Twitter. «La Spagna è solidale con il popolo giapponese in questo momento difficile», aggiunge il messaggio.

Macron: «Abe grande premier»

Emmanuel Macron si dice «profondamente scioccato dall'attacco atroce» contro Shinzo Abe. «I pensieri vanno alla famiglia e ai cari di un grande primo ministro», scrive su Twitter il presidente francese, aggiungendo che «la Francia è al fianco del popolo giapponese».