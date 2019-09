Bottiglia di shampoo esplode e distrugge il tettino di un auto

Ha lasciato una bottiglietta di shampoo in auto tutto il giorno poi, una volta tornata a prendere la vettura per tornare a casa, la sorpresa (e lo spavento). La confezione di shampoo secco è esplosa distruggendo il tettino della macchina e rovinando la console della vettura. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la figlia di Christine Bader Debrecht che, a Fox2, ha raccontato della disavventura capitata alla figlia 19enne: «Quando il tettino è esploso, mia figlia ha pensato a un sasso o a qualche oggetto proveniente dall'alto. In realtà si è accorta che, a fare quel danno, era stata la bottiglia di shampoo secco. Fortunatamente non era in macchina altrimenti ci sarebbe state serie conseguenze».





Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA