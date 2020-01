Vietnam: si fanno uno shampoo in motorino, la polizia li scopre dal video pubblicato sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il luogo più insolito dove farsi uno shampoo: su un motorino in corsa. Accade in Vietnam, dove due uomini sono stati multati dalla polizia dopo che un video che li ritraeva è stato pubblicato online.I due erano senza maglietta e senza casco. Con un secchio d’acqua sono riusciti a sciacquare i capelli tra le risate di chi, sempre in strada, li stava riprendendo.A guidare il mezzo è un ventitrenne, Hunynh Thanh Khanh. Secondo quanto si legge sul giornale vietnamita Tuoi Tre , la polizia ha iniziato le sue indagini dopo aver visto il video proprio sul web che riprendeva anche il numero di targa del mezzo. I due sono stati mulltati per 1,8 milioni di dong vietnamiti (poco più di 70 euro) per una serie di violazioni del traffico tra cui la guida senza patente, senza il casco e senza lo specchietto retrovisore. Ad averne la peggio è stato anche il proprietario del motorino che per aver dato il mezzo a una persona che non poteva guidarlo si è trovato una multa da pagare.