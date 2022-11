Sfregia rocce di 300 mila anni e pubblica video sui social, caccia all'influencer italiano a Fuerteventura

Se il detto vuole che nulla resta scolpito sulla pietra, altrettanto non si può dire dell'ardito gesto che ha spinto quel giovane influencer emiliano a incidere due lettere (AD), probabilmente le sue iniziali, sulle dune fossili della gola di Los Enamorados sull'isola di Fuerteventura. E poi, come ovvio che sia, condividere il suo momento di gloria, sul social network.

Sfregia il reperto di 300 mila anni e pubblica il video sui social

Non si conosce ancora il nome dell'autore, ma le prime informazioni rimandano a un giovane influencer bolognese con 38mila followers sul suo Instagram. A riportare la notizia alcuni giornali locali e siti internet spagnoli. I 'paleodunas', conosciuti anche come i ' Petra di Fuerteventurà, hanno circa 342.000 anni. Durante il percorso attraverso il burrone detto degli Enamorados, il giovane ha pensato bene di lasciare un suo ricordo e di registrare tutto per poi diffonderlo sui social network. Non è ancora chiaro se il gesto sia all'attenzione delle autorità spagnole.