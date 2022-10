Seul, almeno 59 morti e 150 feriti durante festa di Halloween: decine di persone in arresto cardiaco

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da Seul, la capitale della Corea del Sud, dove almeno 59 persone hanno perso la vita nel corso dei festeggiamenti per Halloween. Decine e decine persone sono andate in arresto cardiaco, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco, che parlano di una calca nel quartiere di Itaewon. I feriti al momento sarebbero 150.

Corea del Sud, calca durante festa di Halloween a Seul: 50 in arresto cardiaco

Dai video che circolano in rete si vedono numero persone stese in strada che ricevono i soccorsi. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.

Secondo quanto riferito, nella zona c'erano 100.000 persone che festeggiavano il primo evento di Halloween all'aperto senza mascherine dopo la pandemia. Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per curare le vittime.