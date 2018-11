Servizi igienici, è la giornata mondiale Onu: 2 miliardi di persone ne sono privi

C'è quella per l'ambiente, quella per la mamma, quella per i libri: ogni giorno è una giornata mondiale. Oggi è quella dei servizi igienici. Può sembrare curioso ma il "World Toilet Day", è una degli appuntamenti più importanti dell'Onu, voluta nel 2001 per sensibilizzare il mondo sull'importanza di adeguate e pulite toilette. Ben 2 miliardi di persone nel mondo, circa il 30% della popolazione complessiva, ne sono privi e dei 2,3 miliardi complessivi, circa 600 milioni condividono il bagno con altre famiglie mentre quasi 900 milioni non lo hanno affatto e utilizzano la natura come wc. Questo, sottolineano gli organizzatori del summit in corso a New Delhi, ha «un impatto devastante sulla salute pubblica, le condizioni di vita, la nutrizione, l'educazione e la produttività economica in tutto il mondo». Il tema di questa edizione sono le "soluzioni naturali" al problema, mentre negli anni passati ci si è concentrati sullo spreco dell'acqua o sulla creazione del lavoro connesso ai servizi igienici.LEGGI ANCHE: Bill Gates: «Ecco il wc del futuro per salvare milioni di vite», funziona senz'acqua e senza fognature Video» E non è un caso se il magnate Bill Gates abbia presentato pochi giorni fa al China toilet Expo un rivoluzionario Wc che permette di risparmiare acqua e di coinvogliare le deiezioni umane in un ciclo virtuoso di riciclo. Fra le iniziative previste quest'anno una Hackaton in Ghana per promuovere soluzioni che passino attraverso il digitale, una gara di disegni nelle scuole dell' India e la proiezione del film di Bollywood 'Toilet: a Love Story' in Canada.