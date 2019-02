Ladro sotto torchio, gli agenti gli mettono un serpente al collo per farlo confessare

These officiers used a snake to force a suspect to confess in Indonesia pic.twitter.com/IikyfA7NIu — NowThis (@nowthisnews) 12 febbraio 2019

Viene sospettato di aver rubato alcuni telefoni cellulari. La polizia lo ferma e lo interroga, però lui non parla. Così gli agenti prendono un serpente e glielo mettono al collo: puntano sulla paura per cercare di avere la confessione dei furti. Il fatto è accaduto a Papua, in Indonesia, dove la polizia è arrivata a scusarsi e ad avviare un procedimento disciplinare contro i due poliziotti. La notizia è riportata dal quotidiano britannicoNel video – diventato virale nella rete – si sente una voce che minaccia di mettere il rettile nella bocca e nei pantaloni. E poi, un agente domanda: “Quante volte hai rubato i cellulari?”. Risposta dell’uomo: “Solo due”.Se all’inizio la polizia ha cercato di giustificare le azioni dei poliziotti (dicendo che l’arrestato non era stato picchiato né che il serpente fosse velenoso) poi ha dovuto capitolare chiedendo scusa dopo le tante pressioni fatte anche dagli attivisti a tutela dei diritti dell’uomo. In Indonesia, infatti, si sono verificati alcuni episodi di razzismo contro i nativi di Papua.A rilanciare la notizia su Twitter è stata l’avvocatessa per i diritti umani, Veronica Koman.