Luis Sepúlveda morto per Coronavirus: aveva 71 anni, era ricoverato a Oviedo

Luis Sepùlveda è morto per Coronavirus. Lo scrittore cileno era ricoverato in Spagna da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l'infezione. Aveva 71 anni. Sepùlveda è morto all'Ospedale universitario Centrale delle Asturie, dove ha lottato contro il Covid-19 per oltre un mese e mezzo.



Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA