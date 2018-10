«Tutti i senzatetto ospitati su una nave da crociera»: la soluzione che fa discutere

Ultimo aggiornamento: 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piano perdi Dublino. Le autorità hanno approvato circa due anni fa unper risolvere il problema dei clochard in città, ospitandoli a bordo di una nave da crociera in affitto. Il progetto sarebbe dovuto partire proprio questo autunno, ma pare che slitterà ancora di un anno, nella migliore delle ipotesi. Il vice direttore generale del consiglio comunale di Dublino, Brendan Kenny, ha confermato all' Independent che l'idea non è stata perseguita al momento, ma ha aggiunto: «È qualcosa che non escludiamo in futuro».LEGGI ANCHEPer ora il comune sta cercando di liberare delle case, di gestire l'emergenza utilizzando edifici già esistenti. L'aumento dei costi delle case e degli affitti ha fatto sì che il numero di senzatetto cresca di anno in anno ed è ormai un punto cruciale e scottante della politica irlandese. In città, intanto, continuano le manifestazioni di chi chiede maggiore attenzione alla politica sul tema.