Perù, muore ergastolano in carcere l'ex capo della guerriglia comunista di “Sendero Luminoso”

Domenica 12 Settembre 2021, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 19:38

L'ex leader del gruppo terroristico peruviano "Sendero Luminoso", Abimael Guzmàn, è morto a 86 anni alla periferia di Lima, in una base della Marina del Paese sudamericano dove stava scontando l'ergastolo. Guzmàn, a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta del Novecento, ispirato dalle teorie e dai metodi sanguinari adottati dal maoismo comunista in Cina durante la cosiddetta Rivoluzione Culturale, fondò una accanita formazione di guerriglia che immaginava una ribellione di massa dei contadini per rovesciare il Governo in carica. Secondo una commissione "per la verità e la riconciliazione" istituita dal parlamento peruviano dopo la sconfitta militare del gruppo, «fu responsabile dell’uccisione di più di 69 mila persone». Fu a lungo, tra boschi, montagne e villaggi delle Ande, dove certamente aveva appoggi, l'uomo più ricercato della nazione. Durante una fase del periodo in cui operò Guzmàn, il Governo di Lima era guidato dal generale Juan Francisco Velasco Alvarado con il titolo di "presidente del governo rivoluzionario delle Forze Armate del Perù".

Le azioni di "Sendero Luminoso", durante gli anni di piombo in Italia, ebbero un'eco non irrilevante. L'evocativo nome nome della formazione - Percorso Luminoso, tradottto dallo spagnolo - affascinava diversi estremisti di sinistra e alcuni vi videro una sorta di «avanguardia del proletariato», immaginando un sovvertimento degli equilibri nella parte dell'America Latina nella sfera d'influenza degli Stati Uniti. Il Perù è a ridosso del Cile. Guzmàn inizialmente ebbe un seguito in alcuni ambienti di giovani universitari a Lima, capitale dello Stato, ma il movimento non si radicò politicamente nell'opinione pubblica. Iniziarono così la lotta clandestina, gli atttentati e le uccisioni di politici, avversari, semplici cittadini. Il capo della guerriglia fu catturato nel 1992 e processato. Gli ultimi superstiti del gruppo tempo fa avevano proposto «il perdono e la liberazione di Guzmàn». Ma il Governo, avvertendo che la cosa non sarebbe stata facilmente digerita dall'opinione pubblica, non ha concessè nè l'uno né l'altra.

L'attuale presidente del Perù, Pedro Castllo, cattolico, terzo di nove figli di una famiglia di analfabeti, insegnante e sindacalista, in carica dal luglio del 2021, non è stato tenero nel commentare la fine dell'estremista guerrigliero. «Il leader terrorista Abimael Guzmán responsabile della perdita di innumerevoli vite dei nostri compatrioti è morto – ha scritto su Twitter – La nostra posizione di condanna del terrorismo è ferma e incrollabile. Solo in democrazia costruiremo un Perù di giustizia e sviluppo per il nostro popolo». Ma le contraddizioni apparentemente non mancano. Il primo ministro nominato da Castillo sarebbe stato in passato ideologicamente vicino a Sendero. Il capo dello Stato però non ha fatto dialetticamente alcuno sconto agli anni turbolenti e dolorosi della guerrrglia. Nelle scorse settimane l’opposizione di destra peruviana ha ripetutamente attaccato ministri e personalità del suo partito, "Perú Libre", insinuando antiche complicità con una delle formazioni ritenute tra le più ideologizzate e sanguinarie dell'America Latina.