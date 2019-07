Resta 120 ore seduto sul gabinetto per vincere la sfida record, ma qualcosa è andato storto

Se vi sentirete mai dire dal belga Jimmy De Frenne che deve andare in bagno, fate in modo di andarci prima voi. Infatti, è uno di quelli capaci di stare ore ed ore sul gabinetto, tanto che ha raggiunto un record per essere stato seduto sulla tazza per poco meno di 120 ore. Il 40enne aveva fatto allestire il suo gabinetto da record in un caffè di Ostenda, cittadina portuale delle Fiandre. Il suo obiettivo era quello di superare le 150 ore ma si è fermato a circa trenta ore prima.

Jimmy De Frenne has an interesting goal for this summer: set a world record for time spent sitting on a toilet! He is planning on sitting for 165 hours (almost 7 days). He said he didn’t do anything to prepare except “normal daily stuff.” #mubxl pic.twitter.com/IMkuMZwHY7 — Caroline Dade (@CarolineDade) 11 luglio 2019

Jimmy poteva alzarsi solo per 5 minuti ogni ora: un riposo che poteva accumulare anche per dormire o per andare in bagno (il gabinetto per la sfida, infatti, non era collegato con la fognatura). Esausto, ha comunque mollato prima del raggiungimento del suo obiettivo.

La notizia è ripresa dalla versione on line del quotidiano belga La libre belgique.

