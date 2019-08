Sedicenne prende di nascosto un volo per Londra e scompare: sul suo telefono le chat con un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultime notizie di Victoria Grabowski, 16enne del Queens, risalgono a lunedì mattina: è scesa dall'aereo che l’ha portata dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna e poi si è come volatilizzata nel nulla.Nessuno sapeva che avesse intenzione di volare dall’altra parte del mondo. E' semplicemente uscita da casa e si è diretta all’aeroporto all’insaputa dei genitori, che adesso temono possa essere stata attirata nel Regno Unito da un uomo più grande di lei con il quale chattava.A confermare la notizia è lo zio Arkadiusz Grabowski che racconta: «Dopo la partenza siamo riusciti a risalire ai messaggi che si scambiava in una chat con più persone e con un uomo più grande. Mia nipote era affascinata da Londra e voleva trasferirsi lì». Sabato Victoria è andata all’aeroporto John F. Kennedy e da lì ha preso un volo per Heathrow: non è chiaro come abbia trovato il denaro per comprare il biglietto.La polizia britannica e quella americana stanno lavorando per localizzare la ragazza, mentre la famiglia ha assunto un investigatore privato. «Stiamo lavorando in collaborazione con la polizia del Regno Unito, ma se non ci contatta sarà difficile riuscire a individuarla» ha detto un portavoce del dipartimento di polizia di New York che ha rivelato che la ragazza, che ha origini polacche, ha usato il suo passaporto polacco per imbarcarsi.«Il Met è stato contattato dalla National Crime Agency in merito a una cittadina americana di 16 anni che si ritiene abbia viaggiato nel Regno Unito atterrando all'aeroporto di Heathrow sabato 24 agosto - ha detto un portavoce della polizia britannica - È un caso di persona scomparsa e sono in corso indagini per trovarla. Gli agenti si sono messi in contatto con la sua famiglia e con il NYPD».Lunedì, Bernadetta Gajdzinski, un'amica di famiglia, ha fatto un appello su Facebook per chiedere aiuto per trovare la ragazza: «Ho una grande richiesta da fare a tutti i miei amici e conoscenti, quelli che vivono a Londra e tutti voi che avete famiglia o conoscenti lì. Sabato la figlia dei miei amici ha viaggiato da New York a Londra a loro insaputa. Ha 16 anni e si chiama Victoria Grabowski. Vi preghiamo di informarci se qualcuno la dovesse incontrare. Aiutaci a trovarla».