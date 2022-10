Sean Penn, morta la mamma Eileen Ryan: l'attrice rinunciò alla sua carriera per dedicarsi ai figli a tempo pieno

Grave lutto per Sean Penn: è morta la mamma. Eileen Ryan si è spenta domenica 9 ottobre nella sua casa di Malibu', in California, all'età di 94 anni. L'annuncio della scomparsa dell'attrice statunitense, interprete del piccolo e grande schermo diretta dal defunto marito, l'attore e regista Leo Penn, e dal figlio Sean Penn, vincitore di due premi Oscar, è stato dato da un portavoce della famiglia, come riferisce «The Hollywood Reporter». Lascia un altro figlio, il compositore e cantautore Michael Penn, mentre il figlio più giovane, l'attore Chris Penn, è morto nel 2006 all'età di 40 anni per complicazioni cardiache.

Sean Penn, morta la mamma

Nata come Eileen Rose Annucci a New York il 16 ottobre 1927, abbandonò la sua carriera di attrice televisiva negli anni '60 per diventare madre a tempo pieno. Tornò a recitare nel 1986 apparendo nel film «A distanza ravvicinata» (1986) del regista James Foley, dove interpretava la nonna dei personaggi interpretati dai figli Sean e Chris Penn. Da allora ha interpretato diverse piccole parti in una ventina di film, tra i quali «Berlino - Opzione zero» (1988) diretta dal marito Leo Penn (1988), «Gente del Nord» (1989) di Ted Kotcheff (1989), «Parenti, amici e tanti guai» (1989) di Ron Howard (1989), «Lupo solitario» (1991) del figlio Sean Penn, «Tre giorni per la verità» (1995) sempre di Sean Penn, «La mia adorabile nemica» (1999) di Wayne Wang, «Magnolia» (1999) Paul Thomas Anderson, «La promessa» (2001), ancora di Sean Penn, «Tutti gli uomini del re» (2006) di Steven Zaillian (2006).

La carriera dell'attrice

Eileen Ryan debuttò a Broadway nel 1953 in «Sing Till Tomorrow», poi recitò accanto a Judith Anderson, George C. Scott e Larry Hagman nel 1958 in «Comes a Day». Nel 1960 la Ryan ha interpretato la moglie ostile di un attore hollywoodiano confuso (Howard Duff) nella prima stagione della serie tv «Ai confini della realtà» e ha continuato ad apparire nelle puntate di molti altri telefilm, tra i quali «The Detectives», «Ben Casey» e «Bonanza», dove il marito Leo Penn l'ha diretta.

Il marito l'ha diretta anche in episodi di «Cannon», «La casa nella prateria», «Marcus Welby» e «Matlock». La Ryan incontrò per la prima volta Leo Penn, da poco divorziato, nel 1957, durante le prove di uno spettacolo a New York, dopo che lui aveva preso il posto di una parte destinata a Jason Robards. I due andarono a vivere insieme dopo una settimana dall'incontro, si sposarono pochi mesi dopo e rimasero insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel settembre 1998 all'età di 77 anni. Il figlio Michael è nato nel 1958, seguito da Sean nel 1960 e da Chris nel 1965. Il suo ultimo ruolo sullo schermo è stato quello nel film «L'eccezione alla regola» (2016) di Warren Beatty. Domenica prossima l'attrice avrebbe compiuto 95 anni.