Martedì 10 Ottobre 2023, 07:31

«In mattinata hanno lanciato altri missili. Ma a quelli siamo abituati. Io ho 25 anni e da 20 convivo con i missili qui a Sderot». Nerya Davidi è un'esperta di marketing digitale, è laureata in Scienze politiche ed è nata e cresciuta nella cittadina di 30mila abitanti che si trova ad appena un chilometro dalla Striscia di Gaza. In queste ore ha dovuto calmare la sorella minore, diciannovenne, che ha avuto un attacco di panico. Non le era mai successo, ma da sabato mattina a Sderot si convive con la paura che possa accadere di nuovo, che i terroristi di Hamas possano suonare alla porta armati di mitragliette, irrompere nelle strade e sparare a chiunque passi per strada, picchiare e rapire anche i bambini. Polizia ed esercito, dopo il bagno di sangue di sabato, stanno mettendo in sicurezza le strade, dando la caccia agli ultimi terroristi non ancora trovati.

Il racconto di Raya

Raya Slae-Twersky ha 28 anni, è ingegnere e madre di tre bambini, di 7, 4 e 1 anno. Sabato mattina i terroristi sono arrivati alle porte della sua casa, ma non sono entrati. «Mio marito, che ha 30 anni, è stato richiamato dall'esercito e ora è a combattere. Ma attorno a casa mia sentivo, anche nelle ultime ore, rumori di spari, la situazione non era sicura. Allora ho deciso di partire per Gerusalemme». Ieri mattina ha caricato tutte le sue cose in macchina, uscendo quando la situazione era più calma, mentre ai figli ha detto di restare nel rifugio. «Al più grande, di 7 anni, ho lasciato il computer con WhatsApp, gli ho chiesto di avvertirmi o di avvertire il nonno se fossero tornati i terroristi. Alla fine siamo riusciti a partire, ho guidato mentre si udivano i boati delle esplosioni dei missili, ma abbiamo raggiunto Gerusalemme con i miei figli. Sabato la situazione era terribile, a Sderot quelli di Hamas hanno ucciso senza pietà le persone che incontravano e in alcuni casi hanno rubato loro gli smartphone, hanno fotografato i cadaveri e poi hanno caricato le foto nel profilo Facebook delle vittime».

Panico

Torniamo a Sderot. «In mattinata - racconta Nerya - ci hanno detto che l'operazione di messa in sicurezza della città era completata, ma è impossibile esserne certi». E poi ci sono i missili, che continuano a partire da Gaza. «Ma a quelli siamo abituati, sappiamo cosa fare, come correre nei rifugi. Ciò che è avvenuto sabato è qualcosa di enorme, differente, che va fermato. Mia sorella mi chiede anche in queste ore: come possiamo sapere che non torneranno? Quando potremo sentirci sicuri nelle nostre case? Questi mostri hanno ucciso chiunque incontrassero, non solo gli ebrei, ma anche gli arabi che abitano in Israele, perfino 12 thailandesi che lavorano qui come braccianti. Che senso ha tutto questo? Leggo sui social qualcuno che scrive che "bisogna capire le ragioni di Hamas". Ma si rendono conto? Dove sono le femministe? Dove sono le organizzazioni umanitarie?». Il padre di Nerya, Alon Davidi, è il sindaco della città. Ieri era per strada, camminando tra le macerie dei palazzi distrutti in questa guerra improvvisa, anche vicino a ciò che resta della stazione di Polizia che le forze armate israeliane hanno abbattuto con una ruspa perché dentro si erano nascosti dei terroristi. Ripete: «Il Paese e il governo hanno bisogno di tempo. Dobbiamo restare chiusi in casa nostra per mesi? Lo faremo se servirà ad aiutare l'esercito a fare il proprio lavoro a Gaza, distruggere i leader di Hamas e della Jihad». Eva Pincus è nata in Uruguay, ma a sei anni la sua famiglia si è trasferita in Israele. Lavora nel Municipio di Sderot e racconta: «La città non si è svuotata. Alcune famiglie sono state evacuate in centri vicini, come Beer Sheeva, una quarantina di chilometri da Sderot. Ma la maggior parte della popolazione è rimasta in città, nonostante gli allarmi per i nuovi lanci di missili, nonostante le sparatorie che sono andate avanti per quasi tre giorni, e il timore che vi siano ancora terroristi nascosti da qualche parte. Purtroppo ognuno di noi conosce almeno una persona che sabato è stata uccisa o rapita. Io ero al telefono con un'amica che invece è in un kibbutz vicino, al momento dell'assalto. Poco dopo la linea è caduta, abbiamo sperato che con la famiglia si fosse messa in salvo in un rifugio. Invece i terroristi hanno ucciso lei, il marito e i figlioletti di 3 e 5 anni. Questa è la situazione». L'abitudine ai lanci di razzi da Gaza è tale che a Sderot sono stati costruiti bunker ovunque, sono poco meno di 300.