Scuolabus contro un albero: morti 5 bambini delle elementari e 5 feriti. L'autista ha perso il controllo del mezzo

Lunedì 11 Ottobre 2021, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 16:00

Tragico incidente stradale questa mattina in cui sono morti cinque bambini delle scuole elementari. E' accaduto in Turchia nella provincia anatolica di Afyonkarahisar. Cinque alunni di scuole elementari sono morti e altri cinque sono rimasti feriti secondo quanto riportato dall'agenzia Anadolu. L'autista del bus del trasporto scolastico su cui viaggiavano ha perso il controllo in una strada sterrata, finendo contro il tronco di un albero e provocando la morte degli studenti.

"Nonno vigile" investito e ucciso da un'auto: insegnava ai bimbi ad attraversare la strada