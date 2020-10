Ginevra, studenti contro la "t-shirt della vergogna" a scuola: devono indossarla per coprire abiti succinti

La «t-shirt della vergogna» è una maglietta extra-larga, lunga fino alle ginocchia con impressa la scritta «Ho una tenuta adeguata». Deve essere indossata dagli studenti che vanno a scuola con abiti ritenuti troppo rivelatori o che recano slogan offensivi. Una regola non solo umiliante ma anche sessista, secondo gli studenti, in quanto la misura interessa molto più spesso le ragazze che non i ragazzi. Gli allievi pretendono delle scuse pubbliche da parte del Dip per «questo errore grave e condannabile».

Regole imposte dal Dipartimento ginevrino dell'istruzione pubblica (Dip), che ritengono «estreme, violente e pericolose per lo sviluppo psicologico della gioventù». Nella mattinata di ieri hanno protestato davanti alla scuola media Pinchat e inviato una lettera al Dip, chiedendo in particolare di rinunciare all'obbligo di indossare quella che chiamano la «t-shirt della vergogna». Intervistata alla radio, la consigliera di Stato responsabile del Dip, Anne Emery-Torracinta, ha dichiarato che la norma verrà rivista perché «obiettivamente stigmatizzante», evidenziando però che gli studenti dovranno comunque continuare a vestirsi in maniera «adeguata».

