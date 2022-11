Lunedì 14 Novembre 2022, 12:41

Per la prima volta, dopo trent’anni, nelle scuole russe l’addestramento militare torna ad essere obbligatorio. Non accadeva dal 1993, anno in cui era terminato un programma dell'era sovietica. L’obiettivo è quello di migliorare le capacità militari delle reclute dell’esercito russo. Un ulteriore segnale delle difficoltà in cui versano le truppe di Mosca, incapaci al momento di fronteggiare l’esercito ucraino.

Oltre all’utilizzo delle armi, gli studenti apprenderanno cosa fare in caso di attacco chimico o nucleare e alcune tecniche relative alla navigazione. Inoltre, verranno insegnate loro alcune pratiche di pronto soccorso, necessarie per prestare le prime cure ai soldati feriti sul campo di battaglia. Lo rivela il Ministero della Difesa del Regno Unito.

L'addestramento militare di base nelle scuole russe

«È probabile che questa iniziativa faccia anche parte di un progetto più ampio per infondere un'ideologia di patriottismo e fiducia nelle istituzioni pubbliche nella popolazione russa», ha spiegato il Ministero della Difesa del Regno Unito.

Sergey Kravtsov, ministro dell’Istruzione russo, ha annunciato che il corso di preparazione militare di base verrà avviato a partire dal prossimo anno scolastico. «Lo finalizzeremo entro il primo gennaio, poi ci sarà l’approvazione e le scuole potranno metterlo in pratica a partire dal prossimo anno»: ha detto Kravtsov secondo l’agenzia Interfax. Saranno circa 140 le ore dedicate all’addestramento militare durante l’anno scolastico.