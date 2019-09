Tragedia a scuola: bimba di 10 anni muore soffocata da una carota

I primi soccorsi. La corsa in ospedale e infine la tragica notizia. La famiglia di Marilyn Ofobi Korankyewaa, una bimba di 10 anni di Worcester, nel Massachusetts, Usa, non può ancora credere che lei, la stella che illuminava le giornate, non c’è più. Marilyn è morta soffocata da una carota mentre era a scuola: è bastato un attimo perché il mondo crollasse addosso ai suoi genitori che non riusciranno mai a farsi una ragione del fatto che non potranno più coccolarla, accompagnarla a scuola e aspettarla sull’uscio di casa per un abbraccio.

Adesso questa famiglia distrutta dal dolore chiede insistentemente alla scuola cosa sia successo il 17 settembre scorso e come sia possibile che nessuno si sia accorto che Marilyn stava male. Da una prima ricostruzione è emerso che la bambina, dopo aver mangiato una carota, ha iniziato a tossire e si è sentita soffocare. Lamentandosi e dicendo che non riusciva a respirare, è corsa in bagno insieme a un amico. Quando il piccolo ha visto che Marilyn si sentiva male è corso a chiedere aiuto: il personale scolastico della Belmont Community School si è precipitato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato un'ambulanza.



Marilyn Ofobi Korankyewaa

La bimba è stata portata in ospedale, ma i medici non sono riusciti a far nulla per salvarla: è morta poche ore dopo il ricovero, circondata dall’affetto della sua famiglia, dei suoi amici e degli insegnanti della scuola. «Non sappiamo cosa sia successo con esattezza. Non sto dicendo che dobbiamo cercare qualcuno da incolpare, ma bisogna fare chiarezza» ha detto John Amoah, pastore e amico di famiglia. «Questa tragedia continua a tormentarmi - ha detto in lacrime Maggie Bota, la cugina di Mariyn – Continuo a farmi la stessa domanda: come si può morire mangiando carote?».

