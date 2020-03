Scozia, stupro e molestie: a processo l'ex premier Salmond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È iniziata oggi di fronte all'Alta Corte di Edimburgo la fase dibattimentale del processo contro Alex Salmond, storico leader indipendentista e first minister scozzese dal 2007 al 2014, per 13 episodi di presunte molestie e aggressioni sessuali contro 10 donne e per un tentativo di stupro. Il 65enne Salmond si è dichiarato «non colpevole». Gli abusi sarebbero stati commessi mentre l'uomo politico - protagonista della battaglia (perduta) del referendum per la secessione della Scozia dal Regno Unito nel 2014 - era alla guida del governo locale di Edimburgo. A presiedere la corte è la giudice Leeona Dorrian, mentre il collegio difensivo di Salmond - che ha ribadito oggi di avere «fiducia nella giustizia scozzese» - è guidato da Gordon Jackson, principe del foro locale e già suo avversario politico come deputato laburista. Marginalizzato dallo Scottish National Party (Snp), dove la sua ex delfina e successore Nicola Sturgeon ha preso da tempo le distanze da lui, Salmond negli ultimi anni ha condotto un talk show su Russia Today, emittente sostenuta dal Cremlino.