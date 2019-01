Scozia, accuse di stupro e molestie: in stato di fermo l'ex leader Alex Salmond

Lui si professa innocente ma per la giustizia scozzese non c'è ragione che tenga. Così per l'ex primo ministro scozzese Alex Salmond sono pronte a scattare le manette. Lo ha reso noto un portavoce della polizia scozzese, che non ha chiarito le vere motovazioni dell'arresto.

Leader dello Scottish National Party dal 2004 al 2014 e primo ministro della Scozia dal 2007 al 2014, Salmond è sotto inchiesta dopo le denunce di due donne che lo accusano di abusi e molestie sessuali. Lui ha sempre negato le accuse e ha criticato l'indagine interna condotta dal governo scozzese, le cui conclusioni sono state inviate alla polizia nell'agosto dello scorso anno.

L'ex leader scozzese Alex Salmond si è dichiarato «innocente rispetto a qualsiasi atto criminale» in una breve dichiarazione rilasciata dopo la convalida del suo fermo dinanzi alla Edinburgh Sheriff Court. «Respingo ogni accusa e intendo difendermi fino al più alto grado di giudizio», ha aggiunto, sottolineando di non poter dire altro, vista l'apertura formale d'un procedimento penale, ma di avere «grande fiducia nel sistema giudiziario della Scozia».

Salmond si è poi allontanato in compagnia del suo avvocato, senza la scorta di agenti e apparentemente libero, almeno fino al pomeriggio fino a quando saranno formalizzate le accuse e dunque scatterà l'arresto. Restano da chiarire le accuse esatte nei suoi riguardi, al di là di quella di "oltraggio alla giustizia" che gli sarebbe stata contestata per l'atteggiamento tenuto durante un interrogatorio al quale si era sottoposto ieri spontaneamente in una stazione di polizia. Riguardo alle accuse delle due donne è notp che Salmond ha proposto loro una transizione o un arbitrato, negando peraltro insistentemente d'aver commesso alcun reato.

