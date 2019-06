Tragedia al campo scout: muore bambina di 11 anni travolta dalla caduta di un albero

Isabelle Meyer aveva solo 11 anni e non aspettava altro che potersi divertire nel campo scout a sud dell’Indiana dove si trovava con gli amici. Non poteva nemmeno immaginare che quella passeggiata nei boschi sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbe fatto nella vita: un albero di 12 metri ha ceduto abbattendosi improvvisamente su di lei e su altre due donne che si stavano avventurando nella vegetazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di lunedì: la bimba era con altre tre persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente.

Boy scout, scandalo negli Usa: «Dodicimila vittime di abusi in 70 anni»



Funeral information announced for Girl Scout Isabelle Meyer >> https://t.co/evdwcGZrvW pic.twitter.com/FnfmZQiWoJ — 14 News (@14News) 26 giugno 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono ancora in ospedale, ma in condizioni stabili. Una bambina di 10 anni è stata curata per un infortunio alla mano. Isabelle, invece, è stata dichiarata morta in un ospedale di Evansville dopo aver subìto lesioni alla testa e all'addome. Alan Malone, sceriffo della contea di Perry, non sa ancora cosa abbia potuto provocare la caduta dell’albero: l’unica cosa certa è che pioveva da giorni e il terreno era zuppo d’acqua. La madre di Isabelle, Amanda Sue Peters, ha scritto su Facebook: «Per favore pregate per me e per la mia famiglia, la mia figlia maggiore è morta e sono completamente distrutta. Non so perché le cose brutte accadano alle brave persone».hanno rilasciato una dichiarazione, dicendo che il campo sarà chiuso per le indagini: «Non c'è nulla che prendiamo più sul serio che la sicurezza e il benessere delle nostre ragazze e dei volontari. Durante questo periodo difficile, tutta la famiglia degli scout piange per la perdita di una delle nostre bimbe».