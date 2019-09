Scontro tra treno e camion al passaggio a livello, poi le fiamme: feriti 30 pendolari

​Terribile scontro tra un treno carico di pendolari e un camion al passaggio a livello a Sud di Tokyo: ferite una trentina di persone. Sono, infatti, trenta le persone che sono rimaste ferite nello scontro tra un treno di pendolari e un camion a Yokohama, a sud di Tokyo.

L'incidente, riporta l'agenzia Kyodo, è avvenuto prima di mezzogiorno (le 5 in Italia) ad un passaggio a livello. A seguito dell'impatto, il treno è deragliato e il camion ha preso fuoco. L'autista del mezzo è in gravi condizioni, così come uno dei passeggeri del treno. Un'altra trentina di passeggeri hanno invece riportato ferite lievi.

