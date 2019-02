Paura nel porto di Buenos Aires, due navi da crociera si scontrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di terrore nel porto diquando due navi da crociera si sono toccate, in un vero e proprio scontro. La MSC Poesia e la MSC Orchestra stavano per lasciare il porto argentino quando le grida di alcuni passeggeri hanno allarmato chi era a terra. Nel video girato da un passante, si vede chiaramente la dinamica dell'incidente che ha coinvolto navi che possono trasportare 2500 persone. Per fortuna nessuno è rimasto feritoIl capitano della nave da crociera MSC Orchestra, che pesa 92.409 tonnellate, ha perso il controllo mentre stava entrado in porto il. La nave ha subito pochi danni minori ma la partenze è stata ritardata e i passeggeri, in viaggio per otto notti lungo il Sud america, hanno dovuto aspettare l'intervento degli operai. La nave è poi ripartita verso Punta del Este in Uruguay.