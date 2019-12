Scontro tra navi da crociera nel porto di Cozumel, sei feriti in Messico Video

Collisione ieri tra due navi da crociera della Carnival nel porto di Cozumel, in Messico. Lo riportano i media internazionali. Secondo il portavoce della compagnia Vance Gulliksen, la 'Glory' stava cercando di attraccare quando è «entrata in contatto» con la più piccola 'Legend' che era già ormeggiata. Ancora non si hanno particolari sulle cause e non risultano persone ferite. Sei persone sono rimaste lievemente ferite nell'impatto.

La nave da crociera Carnival Glory stava attraccando nel porto di Cozumel in Messico, quando durante la manovra si è scontrata con la Carnival Legend, che stava abbandonando il porto messicano. Un passeggero è rimasto ferito in seguito alla collisione delle due navi. pic.twitter.com/tIywr2CD2d — Tweet News (@tweetnewsit) December 20, 2019

