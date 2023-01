Scontro tra aerei sfiorato all'aeroporto di New York: i due Boeing a 300 metri di distanza, collisione evitata per pochissimo

Secondi che sono durati un'eternità. Sono quelli in cui due aerei si sono sfiorati all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Per pochissimo non c'è stata una collisione. Si sono sfiorati un Boeing 737 della Delta Air e un Boeing 777 della American Airlines Group.

L'aereo della Delta Air era in movimento sulla pista di decollo quando i controllori del traffico aereo hanno notato che si trovava a circa 300 metri dal punto in cui l'altro aereo, il Boeing della American Airlines, stava attraversando la stessa pista.

Lo riferisce il Wall Street Journal, citando un portavoce della Federal Aviation Administration (Faa) e precisando che funzionari della sicurezza aerea degli Stati Uniti stanno indagando su come una cosa del genere sia potuta accadere.