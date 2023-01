Scontro fra aerei sulla pista del Jkf di New York: quarto incidente in sette mesi

Un'altra collisione fra aerei all'aeroporto John F. Kennedy di New York: questa volta i danni riguardano due Airbus A321 della compagnia lowcost americana jetBlue che hanno riportato lievi danni. Dalle prime ricostruzioni l'Airbus assegnato al volo Jbu 1603 diretto a a San Juan, Portorico, ha urtato in fase di rullaggio verso le 6 un altro velivolo dell compagna. Non è chiaro se l'aereo si stesse muovendo in autonomia oppure rimorchiato da un trattore sulla pista. L'urto è avvenuto a velocità ridottissima e non si è registrato alcun ferito.

I passeggeri diretti a Porto Rico sono stati fatti salire su un altro jet bimotore e sono decollati con quasi due ore di ritardo. La Faa ha aperto un'inchiesta, l'ennesima dopo quella per un incidente simile che l'anno scorso, il 17 giugno, ha coinvolto un aereo Ita e un velivolo Air France, quella del 2 gennaio che ha visto un aereo sempre di Ita colpire con un'ala i piani di coda di un jet di Delta e infine quella del 13 gennaio - ed è l'episodio in assoluto più grave - quando il pilota di un Boeing 777 di American Airlines è stato costretto a "inchiodare" abortendo il decollo perché un Boieng 737 di Delta rischiava di tagliargli la strada. I due velivoli si sono fermati a poco più di 300 metri l'uno dall'altro, meno di un "amen" quando si è superata la velocità di 240 chilometri orari.