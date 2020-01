Scontri tra detenuti con coltelli e pistole nel carcere di Cieneguillas: 16 morti e 5 feriti

Scontri tra detenuti, armati di coltelli e pistole, nel carcere di Cieneguillas, nello Stato di Zacetecas nel centro del Messico, hanno causato 16 morti e 5 feriti. Lo rende noto un comunicato della Sicurezza pubblica dello Stato messicano. Un prigioniero è stato trovato in possesso di un'arma da fuoco e arrestato.

«Sono state inoltre rinvenute altre tre armi da fuoco e dei coltelli», si legge ancora nel comunicato. Il ministero sottolinea che il carcere è stato poi perquisito per accertare che non vi fossero altre armi. «La situazione nel complesso penale è sotto controllo», conclude la nota. Nelle carceri messicane sono frequenti violenze e rivolte che vengono attribuite al sovraffollamento e alla presenza di gang organizzate. Lo scorso ottobre una rivolta in una prigione nello Stato di Morelos aveva causato 6 morti, tra cui il capo del potente cartello Jalisco Nueva Generacion.



