Vertice Sco a Samarcanda, raggiunti accordi su oltre 40 temi

Il 16 settembre in Uzbekistan si è svolta una riunione dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nella città di Samarcanda. All'incontro hanno partecipato il Primo Ministro della Repubblica dell'India Narendra Modi, il Presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, il Presidente della Repubblica del Kirghizistan Sadyr Japarov, il Primo Ministro Il Ministro della Repubblica Islamica del Pakistan Shehbaz Sharif, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il Presidente della Repubblica del Tagikistan Emomali Rahmon, nonché il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai Zhang Ming e il Direttore del Comitato Esecutivo della Struttura Antiterrorismo Regionale della SCO Ruslan Mirzayev.

Conformemente all'ordine del giorno della riunione, i Capi di Stato hanno discusso lo stato attuale e le prospettive di cooperazione all'interno della SCO, scambiati opinioni sulle attuali questioni regionali e internazionali nel contesto dell'evoluzione della situazione politica ed economica. Nel discorso, il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev - che ha presieduto il vertice - ha riassunto i risultati della presidenza come parte della SCO dal 2021 al 2022. Come ha osservato il Presidente dell’Uzbekistan, in questo periodo si sono svolti oltre 80 eventi importanti. Nonostante le difficili conseguenze della pandemia, il Piano per la Presidenza dell'Uzbekistan nella SCO è stato pienamente attuato.

Un solido pacchetto di documenti, più di 40 accordi e decisioni, sono stati preparati per la firma al Vertice di Samarcanda. Riflettono gli approcci comuni degli Stati SCO all'interazione in aree di cooperazione popolari e promettenti, come il rafforzamento della connettività, la cooperazione industriale, l'economia verde, la digitalizzazione, il commercio e altro. Il presidente uzbeko ha osservato che la SCO è diventata un partecipante influente nei processi regionali e globali in un periodo storicamente breve. Si rafforza il ruolo stabilizzante dell'Organizzazione come importante fattore di sicurezza e di crescita economica. Il leader dell'Uzbekistan ha sottolineato la necessità di mantenere lo status di non allineato della SCO, l'apertura e l'orientamento delle attività dell'Organizzazione su un ampio partenariato, essere guidato dai principi di consenso, uguaglianza e rispetto reciproco.

Tenendo conto di ciò, oltre a fare affidamento sull'esperienza produttiva della cooperazione multiforme all'interno della SCO, il Presidente dell'Uzbekistan ha presentato proposte specifiche per affrontare i compiti prioritari di sviluppo della cooperazione nei prossimi anni.

In particolare, si tratta dell'adattamento delle attività della SCO alle realtà attuali, della cooperazione nell'economia, del commercio e degli investimenti, del rafforzamento della connettività dei trasporti, dell'agenda ambientale, dei legami culturali e umanitari. Un'attenzione particolare è riservata ai problemi di sicurezza e alla soluzione della situazione in Afghanistan.

In conclusione, Shavkat Mirziyoyev ha osservato che il futuro della SCO e lo sviluppo degli altri Paesi membri dipendono in gran parte dal lavoro congiunto, ben coordinato ed efficace. «Insieme siamo in grado di portare l'Organizzazione verso le nuove frontiere per garantire la sicurezza regionale e globale, in nome del progresso e della prosperità dei nostri Paesi e dei nostri popoli», ha dichiarato il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan.

Nei loro discorsi, i Capi di Stato hanno toccato le questioni attuali dell'ulteriore sviluppo della cooperazione nell'ambito della SCO, i problemi della sicurezza regionale e internazionale. È stato sottolineato che il Vertice di Samarcanda ha un significato storico speciale.

La riunione dei Capi di Stato della SCO è poi proseguita in forma allargata con la partecipazione dei leader dei Paesi osservatori, ospiti d'onore e capi di organizzazioni internazionali e regionali. L'attuale vertice si tiene per la prima volta in un formato così ampio: 14 leader di Paesi partecipano all'evento.