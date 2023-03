Germania, storico sciopero per alzare i salari: le possibili ricadute per l'Italia (con la spinta di Elly Schlein)

Non solo ferrovie, scali aereoportuali e trasporto urbano di ben sette Lander. Ma anche società autostradali e amministrazioni navali. A fermarsi domani, lunedì 27 marzo, sarà l'intero trasporto pubblico tedesco. Sull'onda lunga delle manifestazioni che stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, in Germania si terrà il più grande sciopero degli ultimi trent'anni. L'allerta è massima anche perchè sono potenzialmente coinvolti quasi tre milioni di lavoratori, ispirati dai sindacati Ver.di, una sigla che nulla a che vedere con il partito ecologista Grünen ma che è tra le più grandi del Paese, ed Evg. L’obiettivo, per entrambi, è ottenere un cospicuo incremento dei salari in risposta al boom dell'inflazione. Per i primi, i Ver.di, l'idea è arrivare ad un aumento del 10,5% e un minimo di 500 euro in più nelle buste paga. Evg invece vuole ottenere almeno 650 euro di aumento.

LE RICADUTE PER L'ITALIA

Se è certo che i disagi saranno importanti, con rilevanti ricadute su voli interni e scali internazionali che potrebbero riguardare anche passeggeri italiani, è impossibile prevedere in che modo evolveranno le manifestazioni. Il timore è che la mobilitazione possa infuocarsi sull'esempio di quanto sta avvenendo in Francia contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. «Quella che vediamo è un'escalation sul modello francese», ha commentato fra l'altro il direttore generale dell'associazione aeroportuale tedesca, Ralph Beisel. «I sindacati si stanno congedando dalla tradizione che in Germania le soluzioni si trovano al tavolo delle trattative. Si tenta con lo sciopero generale di far arrivare in questo Paese modalità francesi».

Al netto di qualche probabile disagio, il rischio che le manifestazioni tedesche abbiano qualche ricaduta in Italia è piuttosto limitato. Eppure l'allargamento a macchia d'olio delle tensioni sociali non può essere esclusa a priori. In primis perché quello del salario minimo del resto è un tema politico caldissimo per le opposizioni che, dopo l'approdo di Elly Schlein alla guida del Partito democratico, stanno ora lavorando ad un testo comune.