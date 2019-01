Sciopero in Germania degli addetti alla sicurezza: cancellati seicento voli

Centinaia di voli sono stati cancellati, oggi in Germania, nei tre aeroporti colpiti dallo sciopero degli addetti al personale di sicurezza, indetto dal sindacato Verdi: complessivamente sono venuti meno oltre 600 fra decolli e atterraggi. Nello scalo di Duesseldorf sono stati cancellati 370 dei 580 voli previsti, a Colonia/Bonn 131 dei 199 in agenda, e a Stoccarda 131 su 199. Il sindacato, che rivendica un aumento salariale per la categoria, e vuole ottenere un compenso di 20 euro all'ora, si è detto soddisfatto della mobilitazione. Gli effetti della protesta hanno colpito di sponda anche il traffico aereo degli scali di Berlino e Monaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA