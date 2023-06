Scienziato vive sott'acqua per 100 giorni e batte il record precedente: «Ho rallentato l'invecchiamento del mio corpo del 20%»

Uno scienziato sostiene di aver rallentato il proprio invecchiamento del 20% dopo aver vissuto per circa 100 giorni sott'acqua. Joseph Dituri, 55 anni, ufficiale della Marina in pensione, ha vissuto all'interno di una capsula di 100 metri quadrati sul fondo dell'Oceano Atlantico, per studiare l'impatto di un ambiente pressurizzato sul corpo umano. La missione è stata progettata anche per battere il record mondiale di permanenza sott'acqua: il precedente era di 73 giorni.

I dati dello studio

Dituri ha dichiarato che i medici hanno condotto dei test sul suo corpo per vedere come è cambiato da marzo a giugno, compresi quelli che misurano i telomeri, composti alla fine dei cromosomi che si accorciano con l'età. Sostiene che ora sono più lunghi del 20% e che ha fino a 10 volte più cellule staminali rispetto a quando si è trasferito nella capsula subacquea a marzo. Dituri sperimenta il 60-66% di sonno REM profondo ogni notte, i suoi marcatori infiammatori sono stati dimezzati e il suo colesterolo è sceso di 72 punti, sostiene. Lo scienziato non ha fornito dettagli su come sono stati misurati i suoi telomeri, ma esistono servizi di analisi che misurano la loro lunghezza da campioni di sangue.

La maggior parte dei servizi impiega circa due settimane per fornire i risultati. I cambiamenti di salute sono dovuti alla pressione, che è simile a quella delle camere iperbariche, che migliorano il flusso sanguigno cerebrale, il metabolismo cerebrale e la microstruttura del cervello, con conseguente miglioramento delle funzioni cognitive, delle funzioni fisiche, del sonno e dell'andatura.

Lo studio di Tel Aviv

Uno studio condotto dall'Università di Tel Aviv nel 2020 ha rilevato che i trattamenti con ossigeno iperbarico (HBOT) in adulti sani e anziani possono arrestare l'invecchiamento delle cellule del sangue e invertire il processo di invecchiamento. I ricercatori hanno esposto 35 persone sane di età pari o superiore a 64 anni a una serie di 60 sessioni iperbariche nell'arco di 90 giorni. Ogni partecipante ha fornito campioni di sangue prima, durante e alla fine dei trattamenti e qualche tempo dopo la conclusione degli stessi. I ricercatori hanno quindi analizzato varie cellule immunitarie presenti nel sangue e confrontato i risultati. Concentrandosi sulle cellule immunitarie contenenti DNA ottenuto dal sangue dei partecipanti, lo studio ha scoperto un allungamento fino al 38% dei telomeri, secondo il comunicato stampa dell'Università di Tel Aviv. Dituri sta usando l'ambiente pressurizzato per studiare come il corpo umano risponde all'esposizione a lungo termine a una pressione estrema in uno spazio ridotto per 100 giorni - un ambiente simile a quello che gli eroi spaziali dovranno sopportare durante il viaggio verso il Pianeta Rosso. Serve uno di questi luoghi isolati dalle attività esterne", ha dichiarato Dituri, riferendosi alla piccola capsula. «Mandiamo le persone qui per una vacanza di due settimane, dove si lavano i piedi, si rilassano e possono sperimentare i benefici della medicina iperbarica».

Le cellule staminali

Dituri ha iniziato questa missione epica il 1° marzo con l'obiettivo non solo di battere il record di «vita sottomarina più lunga» - in precedenza era di 73 giorni - ma anche di imparare come la pressione possa giovare al corpo umano.

Si allena per un'ora quattro o cinque giorni alla settimana, ma ha accesso solo alle bande per gli esercizi.Sto ancora mantenendo la massa che ho, il che è pazzesco", ha detto Dituri. Il mio metabolismo è aumentato, quindi il mio corpo è diventato più snello, e anche se la mia massa muscolare non è cambiata [da quando ero in superficie], sono ancora più magro di prima". Anche la variazione del numero di cellule staminali ha fatto parte della sua ricerca.

Le cellule staminali sono una promettente soluzione potenziale per invertire i segni visibili dell'invecchiamento e Stanford ha scoperto che le cellule umane vecchie possono essere ringiovanite con le cellule staminali. Ricerche precedenti hanno dimostrato che i telomeri, che proteggono i cromosomi dallo sfilacciamento, si allungano quando il corpo è sottoposto a una pressione estrema.

Sospettiamo, o sappiamo nella medicina iperbarica, che dopo circa 60 trattamenti di un'ora al giorno a una pressione più alta di quella a cui mi trovo ora, un'ora al giorno, i telomeri si allungheranno tra il 25 e il 33%, ma la giuria non è ancora del tutto convinta", ha detto Dituri a marzo.

Recentemente, parlando con lo scienziato, ha detto che i composti sono cresciuti del 20%.Sapevamo che sarebbe successo. La domanda è se questi bastoni siano o meno efficaci. «È quello che vogliamo vedere quando ne usciremo», ha detto Dituri.

Il rifugio subacqueo

Anche se il rifugio sottomarino è piccolo, la capsula ha un'area di lavoro, una cucina, un bagno, due camere da letto e una piccola "piscina" che funge da uscita e ingresso e una finestra con vista sull'oceano.

Dituri ha dichiarato al DailyMail.com dal bunker il 24° giorno: «Mi piace molto. Ho una macchina per il caffè, perché Dio sa che la scienza non si fa senza caffè».

Ha anche testato una tecnologia che potrebbe essere utilizzata per aiutare gli astronauti che compiono l'epico viaggio verso Marte. Uno dei dispositivi è uno strumento pre-NASA, il che significa che deve essere testato prima che l'agenzia lo accetti.

È simile al tricorder di Star Trek, che scansiona il corpo per monitorare la salute di una persona e determinare se ha bisogno di assistenza medica. Dituri sta anche studiando come prevenire la perdita di massa muscolare nello spazio, che affligge gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

«Stiamo andando su Marte, ma ci vorranno 200 giorni per arrivarci con la migliore finestra di rientro e di trasferimento», ha dichiarato Dituri al DailyMail.com. Quando arriverete su Marte, avrete una massa muscolare ridotta, non sarete in grado di vedere molto lontano, non sarete in ottima forma, avrete una densità ossea ridotta e atterrerete con forza su un mercato di ri-vendite quando atterrerà e si abbatterà al suolo.Penso che forse sia una cattiva idea e che prima dobbiamo capire alcune cose, ma sono solo io».

La casa di Dituri si trova al Jules' Undersea Lodge di Key Largo.«C'è una TV, anche se non so proprio come accenderla. Ho un piccolo congelatore come in una stanza d'albergo», ha detto, facendo notare che tiene una scorta di cioccolato nella capsula. «Su una mensola c'è un piccolo microonde, l'unica cosa che può essere usata per cucinare. Ogni buon hotel deve avere una piscina, e il mio hotel ha una piccola piscina all'aperto», ha detto Dituri. «È così che entriamo e usciamo dall'habitat. Così, quando vado a fare un'immersione con tutta la mia attrezzatura subacquea, la indosso. Esco dal buco e poi mi immergo. È così che le persone entrano ed escono».

Dituri dorme su un letto a due piazze con un piccolo letto a castello sopra, che è la stessa disposizione in una stanza adiacente per gli scienziati che lo visitano.