Satan 2 o Sarmat, il missile balistico intercontinentale russo (che può colpire qualsiasi punto del mondo). Ecco quando sarà pronto

La Russia ha testato oggi per la prima volta il suo nuovo missile balistico intercontinentale, capace di colpire obiettivi in tutto il mondo. Putin, dopo essersi congratulato con i vertici dell'esercito, ha annunciato che «farà riflettere chi minaccia Mosca» e che «nessuno dispone di un'arma del genere». Il missile è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione di Arkhangelsk. Le autorità russe hanno spiegato che si è trattato del primo di una serie di test programmati.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto SATANA II La Russia testa il nuovo missile LA SCHEDA La Gran Bretagna invia in Ucraina Stormer e Starstreak: i... LA RIVELAZIONE Movska, la moglie di un marinaio smentisce il Cremlino:...

Caratteristiche del missile

L'RS-28 Sarmat è un missile balistico intercontinentale a combustibile liquido, con un peso superiore a 200 tonnellate. La sua caratteristica principale, come sottolineato oggi dallo stesso Putin, è quella di non essere intercettabile dai sistemi di difesa attualmente esistenti. Può effetture un volo suborbitale di 35.000 chilometri e può colpire obiettivi in ogni parte del globo. Il Sarmat è stato annunciato da Putin nel 2018 e, secondo il tabellino di marcia annunciato, dovrebbe essere pronto all'uso già quest'anno.

Rispetto al Satana, il nuovo missile accelera più velocemente, rendendo più difficile per il nemico l'intercettazione nella sua fase più vulnerabile dopo il lancio. Putin ha annunciato che il Sarmat può trasportare un numero maggiore di testate nucleari, più potenti di quelle istallate sul predeccessore. Nello specifico sarà in grado di trasportare circa 10 tonnellate di carico utile per un massimo di 10 testate MIRV pesanti o 15 leggere, un numero imprecisato di veicoli a scorrimento ipersonico Avangard (HGV) o una combinazione di testate e numerose contromisure contro i sistemi missilistici antibalistici.