Sarkozy sarà processato per corruzione e traffico d'influenze

Nicolas Sarkozy sarà processato per corruzione: è la prima volta nella storia della Quinta Repubblica francese. Ancora guai giudiziari, dunque, per Nicolas Sarkozy. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della giustizia, l'ex presidente francese verrà processato nell'indagine sui sospetti di corruzione di un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell'intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l'accusa di corruzione.

