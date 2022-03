Ucraina, gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni agli oligarchi: colpito pure Dmitry Peskov, portavoce di Putin

Gli Stati Uniti non mettono mano al conflitto in Ucraina, ma continuano a colpire gli uomini del potere della Russia. La Casa Bianca ha rilasciato un nuovo documento con una lista di oligarchi che saranno sottoposti a sanzioni. Tra di loro il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nonché uno degli uomini più ricchi della Russia, Alisher Usmanov, che ha già subìto il sequestro del suo yatch da 600 milioni di euro.

Durissime le accuse del presidente di Joe Biden: «Si riempiono le tasche con i soldi del popolo russo, mentre l'Ucraina e il suo popolo si nascondono nelle metropolitane dai missili che vengono lanciati indiscriminatamente dalle città russe».

WASHINGTON (AP) — US targets Putin's press secretary, more Russian oligarchs with sanctions, visa bans.



THE LIST: pic.twitter.com/XprbOxTwQo

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 3, 2022